Ömer Çelik: Lozan Türkiye'nin tapusudur ve bir kazanımıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk televizyonunda katıldığı programda terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasında Lozan Anlaşması'nı hedef alan ifadelerle ilgili yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Çelik, "PKK'nın bildirisinde şu şu unsurlar var. Burada meşru hükümetin, meşru devlet başkanı Cumhurbaşkanımızın söylediklerine bakmak lazım. Her sene Lozan'ın yıldönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına bakılsın. Lozan Türkiye'nin tapusudur ve bir kazanımıdır." dedi.

"SİLAH BIRAKMA SAHADA OLMALI"



Ömer Çelik'in gündeminde terör örgütünün silahları bırakma süreci de vardı.



Çelik, silah bırakmanın eylemsizlik anlamında değil fiziki olarak silahların teslim edilmesi olduğunu ve sürecin yakından takip edileceğini söylerken, "Ben silah bıraktım meselesinin söz olarak ifade edilmesi değil sahada bunun somut olarak görülmesi lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı kuracak ilgili mekanizmaları, bu mekanizmalar en etkili şekilde çalışacak. Bunun tabii ayları geçmeyen bir süreç içerisinde gerçekleşmesi lazım. Niye çünkü diğer türlü sabotaja açık hale gelir." diye konuştu.

"SİLAH ÇEKİLİRSE OPERASYON OLUR"



Silah bırakma sürecinde operasyonların devam edip etmeyeceği de sorulan Çelik, "Operasyonlar devam eder mi etmez mi? Sorusu soyut bir soru. Somutlaştıralım bunu. Türkiye'ye silah çekilmesi halinde operasyon yapılır. Türkiye'ye karşı silah bırakma eğiliminde, somutlaşması olana karşı da silah çekilmez." ifadelerini kullandı.



HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın koruculara yönelik sözlerine de değinen Çelik, "Bu süreçte bütün çift taraflı yanlış anlaşılabilecek, kötü manalı açıklamalardan kaçınmak lazım." dedi.

