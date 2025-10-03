Ömer Çelik: Meclis'teki diyalog dış dünyadaki kaosa milli bir cevaptır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'in yeni yasama yılı başlangıcı nedeniyle yapılan resepsiyonda farklı görüşlerden siyasi partilerin diyalog içinde olmasının, dış dünyadaki kaoslara verilmiş bir yanıt olduğunu söyledi.

Ömer Çelik: Meclis'teki diyalog dış dünyadaki kaosa milli bir cevaptır
Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonu: Devletin zirvesi bir araya geldi

Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonu: Devletin zirvesi bir araya geldi

AK Parti Sözcüsü 'ten 'in yeni yasama yılı nedeniyle yapılan resepsiyonda, liderlerin bir araya gelmesine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin 'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır." dedi.

Cumhurbaşkanı 'ın farklı siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesinin değerli olduğunu kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın, Yüce 'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Meclis'teki diyalog dış dünyadaki kaosa milli bir cevaptır - 1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda farklı siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelip sohbet etmişti.

CHP'YE FOTOĞRAF TEPKİSİ

Yasama yılı açılış oturumu ile akşamında düzenlenen resepsiyona katılmama kararı alan CHP'yi eleştiren , "Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların 'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar demokrasinin varlığına ve siyasetin mantığına aykırı yaklaşımlardır." ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPMAK İSTEYENİN EVİ MECLİS'TİR"

"Yüce 'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur." diyen Çelik, siyaset yapmak isteyen herkesin evinin Meclis olduğunu dile getirdi.

Çelik, "Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü, "Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir." dedi.

