Ömer Çelik: Meclis'teki diyalog dış dünyadaki kaosa milli bir cevaptır

CHP'YE FOTOĞRAF TEPKİSİ



Yasama yılı açılış oturumu ile akşamında düzenlenen resepsiyona katılmama kararı alan CHP'yi eleştiren Ömer Çelik, "Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar demokrasinin varlığına ve siyasetin mantığına aykırı yaklaşımlardır." ifadelerini kullandı.



"SİYASET YAPMAK İSTEYENİN EVİ MECLİS'TİR"



"Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur." diyen Çelik, siyaset yapmak isteyen herkesin evinin Meclis olduğunu dile getirdi.



Çelik, "Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü, "Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir." dedi.