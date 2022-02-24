Ömer Çelik: Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.



Toplantının ağırlıklı gündem maddesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi olduğunu belirten Çelik, bütün bu çabalara rağmen krizin kademe kademe yükseldiğini ve sonuçta bugünkü saldırı durumunun ortaya çıktığını ifade etti.



AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gelinen nokta, gerek İkinci Dünya Savaşı sonrasında, gerek soğuk savaş sonrasında Batı ittifakıyla Rusya arasındaki en gergin durum diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemlerinde pek çok gerginlik söz konusu oldu ama bu gerginliklerin hiçbiri bu aşamaya ulaşmamıştı. Bunun Batı-Rusya ilişkileri açısından jeopolitik sonuçları, ekonomik sonuçları bundan sonraki dünya düzeni açısından da güçlü sonuçları olacaktır." diye konuştu.



"GELİNEN NOKTADA BİR HAKSIZ VE HUKUKSUZ SALDIRGANLIK ORTAYA ÇIKMIŞTIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrika gezisi dönüşünde yaptığı "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü bir şekilde savunuyoruz. Ukrayna'dan ve Rusya'dan, ikisinden de vazgeçmeyiz." şeklindeki açıklamalarının önemli olduğunu, bu iki ifadenin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



"Aslında burada bir prensip çerçevesinde hiç kimsenin bir saldırgan girişime yönelmemesi ile ilgili olarak açık ve net bir tavır ortaya koyulmuştu. Sonuç olarak da Ukrayna ve Rusya arasında bir tercih güdülmediği, ikisinden biri lehine herhangi bir şekilde diğerinin tansiyonun yükseltilmesi gibi bir tutum içerisine girilmediği net bir şekilde ortaya koyulmuş oldu. Türkiye bu açıdan NATO ittifakı içindeki mükellefiyetlerini yerine getirmekle birlikte, kendi coğrafi konumu, siyasi birikimi, Ukrayna ile olan ilişkileri ve Rusya ile olan ilişkileri çerçevesinde aslında özgün bir pozisyon üretmişti, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için üstüne düşeni yapacağını söylemişti ama gelinen noktada bir haksız ve hukuksuz saldırganlık ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz bu saldırganlık karşısında bu saldırganlığın sonuçlarını tümüyle reddettiğimizi ifade etmek istiyorum."



"NATO YERLEŞİK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLECEKTİR"



Türkiye'nin, bir yandan NATO, bir yandan Rusya, bir yandan da Ukrayna ile ilişkilerinin bulunduğunu belirten Çelik, "Tabii NATO yerleşik kuralları çerçevesinde hareket edilecektir. Türkiye bir NATO müttefiki olarak burada şimdiye kadar yapıcı bir tutum sürdürdü. Bundan sonra güçlü bir NATO üyesi olarak da bu tutumunu sürdürecektir. Tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Rusya'nın da bu saldırgan tutumdan vazgeçmesi için diplomatik girişimlerini sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.



Çelik, Kırım Tatarları konusuyla da yakından ilgilendiklerini, Ukrayna Parlamentosu'ndaki Kırım Tatarı kökenli milletvekilleri ile yakın temas halinde olduklarını, sürekli bilgi aldıklarını da söyledi.



"BÜTÜN SENARYOLARA HAZIR BİR ŞEKİLDE DEVLET KURUMLARIMIZ GÖREVLERİNİ ÇALIŞIYOR"



AK Parti Sözcüsü Çelik, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına ilişkin de şunları kaydetti:



"Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın bir temas içerisindeyiz. Bu temas çerçevesinde oradaki diplomatik misyonlarımız görevlerine devam ediyorlar. Bugün maalesef bir vatandaşımızın yanlış bir yaklaşımı bir video olarak yayıldı. Diplomatik misyonlarımızın Ukrayna'dan çekildiği şeklinde, böyle bir şeyin söz konusu olmadığı açıklandı. Diplomatik misyonlarımız görevinin başındadır. Oradaki bütün devlet görevlilerimiz, vatandaşlarımızın hizmetindedir. Oradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili olarak şu anda bir şey yapılamıyor. Çünkü hava, kara ve deniz ikmal yolları konusunda güvenlik açısından tam bir garanti verilemiyor. Aynı şekilde kaotik bir durum var. Tablo tam olarak net görülemiyor. Bu çerçevede hava, kara ve deniz açısından bu ikmal yollarından herhangi bir tanesinde güvenlik sağlandığı takdirde, ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli organizasyon yapılacaktır. Bütün senaryolara hazır bir şekilde devlet kurumlarımız görevlerini çalışıyorlar."



Karadeniz'in güvenliği konusunun kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini, Türkiye'nin bu çerçevede üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Montrö sözleşmesinin bu tip bir durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği ile ilgili olarak zaten devlet kurumları böyle bir tablonun ortaya çıkması ihtimaline karşı bütün senaryoları çalışmışlardır. Dolayısıyla Montrö sözleşmesi ile ilgili önümüze gelebilecek çeşitli durumlarla ilgili olarak projeksiyonlar yapılmıştır, hazırlıklar tamamlanmıştır hem hukuki açıdan hem diplomatik açıdan gereken hazırlıklar şimdiye kadar tam olarak yerine getirilmiştir. Süreci tabii ki takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'e Allah'tan rahmet, millete de başsağlığı dileyerek, bu görevleri yerine getiren güvenlik güçlerine şükranlarını sundu.



"(RUSYA'YA YAPTIRIM) BAHSETTİĞİNİZ ÇERÇEVEDE BİR DEĞERLENDİRME SÖZ KONUSU DEĞİL"



AK Parti Sözcüsü Çelik, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından pek çok ülkenin Rusya'ya karşı yaptırım kararları açıkladığı hatırlatılarak, "Türkiye, önümüzdeki süreçte Rusya'ya bir yaptırım uygulamayı düşünüyor mu?" sorusu üzerine Çelik, şu yanıtı verdi:



"Burada olay halen sıcak ve devam ediyor. Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü bir şekilde savunuyoruz. Şu anda bütün yoğunlaştığımız aşama, iki konu üzerinedir. Birincisi, bu çatışma nasıl durdurulabilir, bundan sonra daha derin acıların, daha yoğun çatışmaların olmaması için neler yapılabilir konusu, ikincisi de Türkiye'ye olası etkilerinin değerlendirildiği bir çerçevedir. Bu konular tabii ki güvenlik konularından diplomatik konulara, ekonomik konulardan başka alanlara kadar giriyor. Bahsettiğiniz çerçevede bir değerlendirme söz konusu değil."



"TÜRKİYE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'NİN OBJEKTİF HÜKÜMLERİNİ NET BİR ŞEKİLDE UYGULAYACAKTIR"



Ukrayna'nın, Montrö Sözleşmesi çerçevesinde Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması yönündeki talebine ilişkin değerlendirmesi de sorulan Çelik, Türkiye'nin bu durumda önüne gelebilecek bütün senaryoları değerlendiren çalışmaları, hem Dışişleri Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığının, kapsamlı bir şekilde yaptığını belirtti.



Montrö Sözleşmesi'ndeki hükümlerde çeşitli detayların bulunduğunu aktaran Çelik, şunları paylaştı:



"Cumhurbaşkanımızın baştan beri söylediği, burada tansiyonun, herhangi bir gerginliğin olmaması ve barışın korunması çerçevesinde önümüze gelecek iki konu vardır, birincisi, Montrö Sözleşmesi'nin objektif hükümleri. Türkiye bu objektif hükümleri net bir şekilde uygulayacaktır. Çeşitli zamanlarda da başka devletlerin talepleri oluyor. Burada ikinci konu ise şudur, Türkiye'nin takdirine bağlı olan konularda da tabii ki Türkiye, savaşı derinleştiren, çatışmayı genişleten ya da herhangi bir şekilde bu gerginliği daha da yükselten konularda takdir hakkını barıştan yana, gerginliğin azaltılmasından yana kullanacaktır. Her bir başvuru kendi özgünlüğü içerisinde ele alınacaktır. Ama esas olan, herhangi bir gerginliğe ve savaşın derinleşmesine ya da yayılmasına imkan verecek bir tutum içerisine girilmemesidir."