Ömer Çelik: "Netanyahu'nun sözleri yok hükmünde"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında Netanyahu’yu “soykırım şebekesinin başkanı” olarak nitelendirdi.



Çelik, “Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir” dedi.

"İNSANLIK DÜŞMANI FANATİZM"

Netanyahu’nun Kudüs üzerinden yaptığı açıklamalara da değinen Çelik, “Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.



Çelik ayrıca, “İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir” dedi.