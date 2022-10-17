Ömer Çelik: Soruşturma şeffaf yürütülecek

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

AMASRA'DA 41 MADENCİNİN ÖLÜMÜ

Tamamen aydınlatılması için her türlü soruşturma yapılacak. Soruşturma şeffaf yürütülecek, gelişmeler paylaşılacak. Olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacak.

"ABD YPG'YE DESTEĞİ DURDURMALI"

ABD gibi bir NATO ülkesinin DAEŞ ile mücadele konusunda kendisine dayanak aldığı yerin PYD-YPG terör örgütü olması son derece vahimdir. O zaman dünyada kime karşı terörle mücadele konusunda ilkeli olmaktan bahsedeceksiniz.



Herkes kendi ulusal güvenlik anlayışını çok dar, son derece indirgemeci, müttefiklerini düşünmeden bu şekilde tanımlarsa ortaya çıkan tablo bir NATO üyesi ülkenin bir başka NATO üyesi ülke için tehdit teşkil eden terör örgütü ile iş tutarak güya DAEŞ ile mücadele etmesi gibisinden son derece garip bir tablo ortaya çıkarır.



PUTİN'İN DOĞALGAZ MERKEZİ TEKLİFİ

Türkiye'nin en güvenilir rota olduğu anlaşılmış oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kendisini destekleyenler son derece başarısız ve manasız ziyaret olarak değerlendirdiler. Bu kadar şeffaflık diyen birisi geziye katılanları da atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. Şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

CHP, çözülmüş bir meselenin ardından teklif getirdi. CHP yönetiminin söyledikleri ve yaptıkları uyuşmuyor.

Geçmişte yapılanın yanlış olduğunun vurgulanması önemli ama zamanında yaptığınız açıklamalar yüzünden 1 nesil 2 nesil kadınlar Türkiye'de geleceklerini kaybettiler. Burada şimdi 'ben sizle helalleştim' derseniz burada bir samimiyetsizlik ortaya çıkar.

BORRELL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Sömürgeci bir bakış açısıyla söylenen sözler talihsiz.

YUNANİSTAN İLE EGE GERİLİMİ

Adaların silahlandırılması sözleşmelerin ihlal edilmesidir. Başı ne zaman sıkışsa yanlarında Türkiye vardı.