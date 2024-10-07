Ömer Çelik’ten 7 Ekim paylaşımı: “İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek”

7 Ekim’in Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek için katliamlara başladığı gün olduğunu söyleyen Ömer Çelik, “1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar.” ifadelerini kullandı.



Çelik, “Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek.” dedi.