Ömer Çelik’ten 7 Ekim paylaşımı: “İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7 Ekim tarihinin Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek için katliamlara başladığı gün olduğunu söyledi. Çelik, “Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek.” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik’ten 7 Ekim paylaşımı: “İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek”

AK Parti Sözcüsü , İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’in yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

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7 Ekim’in Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek için katliamlara başladığı gün olduğunu söyleyen , “1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar.” ifadelerini kullandı.

Çelik, “Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek.” dedi.

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