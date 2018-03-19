AB Bakanı Ömer Çelik Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Ferederica Mogherini'ye tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Ömer Çelik, AB'nin harekata destek vermesi gerekirken sadece eleştirdiğini belirtti.
Suriye'de çatışmalara yenilerinin eklenmediğini Türkiye'nin terör koridorları kurulmasına karşı mücadele ettiğini vurgulayan Çelik, "PYD/YPG eşittir PKK’dır. Tabela değişiklikleri terör örgütü olma vasfını değiştirmez" dedi.
AB Bakanı, Suriye halkının yanında olan herkesin Zeytin Dalı Harekatı ile ortaya konan iradenin yanında olması gerektiğini de kaydetti.