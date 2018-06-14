AB Bakanı Ömer Çelik NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın firari "FETÖ imamı" Adil Öksüz'ün eşinin ABD'de görüntülenmesine değinen Çelik, "Sadece bu şahsın darbe girişimindeki rolü o günkü görüntüler, yakalanması, serbest kalması, Almanya'daki adresle ilgili ihbar gelmesi ailesinin lüks bir yerde görüntülenmesi bu şahsın pek çok istihbarat şirketinin kullandığı bir eleman olduğunu gösteriyor" dedi.

Çelik, "FETÖ bir tek belli bir odak değil birçok kuruluşun çalışmasının parçası haline gelmiş bir örgüt bu. Yurtdışına çıkıp kolayca hayat tesis edebilmeleri korunduklarını gösteriyor. İlişki ağına baktığımızda ne kadar tehlikeli bir örgüt oldukları görünüyor. Gayet iyi standartlarda yaşıyorlar" diye konuştu.

Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi üzerinden Avrupa ülkelerini eleştiren AB Bakanı şunları kaydetti:



"Avrupa'daki bazı büyük ülkelerin Yunanistan'a darbecilerin teslim edilmemesi yönünde bir baskı olduğunu gördük. Almanya'nın raporunun yada geçmesi önemlidir. Daha önce bu terör örgütünün başına bir din adamı muamelesi yapılırken doğrudan terör örgütü denmese de Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen demeye başladılar. Hep söylenen yargı sürecinin devam ettiği. Bu neden bu kadar uzun sürüyor?

Karşımızdaki tehlike çok boyutlu bir tehlike. Bunun Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanması gerekiyor. AB hukuku içerisinde hiçbir darbeci korunamaz. Helikopteri iade ediyorsun darbecileri de aynı gün iade etmen gerekirdi."

AVUSTURYA'NIN CAMİLERİ KAPATMA KARARI

Avusturya'nın ülkedeki 7 camiyi kapatma kararına değinen Çelik şunları kaydetti:

"Avusturya Türkiye'nin AB ile ilişkilerini bozmak isteyen bir tutuma sahip. Başbakanı dışişleri bakanlığı döneminde de hayali projeleri vardı. Türkiye ile ilgili geçmişte kalan önyargıları var. Aşırı sağcılarla ittifak kurarak başbakan oldu. Şİmdi Avrupa değerlerini tehdit eden pimi çekilmiş bir bomba gibi. Ziyaret etmek için değer görmüyoruz, konuşulacak bir konu yoktur. Avrupa'da ırkçılığın yerini İslamafobi almıştır. Radikalizmin türediği yerler Türkiye'ye bağlı camiler değildir."

BM'NİN FİLİSTİN KARARI

Bakan Çelik, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesini ise "Filistinlilerin İsrail'e karşı koruma ihtiyacı olduğunun altı çizilmiştir" sözleriyle değerlendirdi.



