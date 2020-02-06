Ömer Çelik'ten Başbuğ açıklaması:  Yarın suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üst üste üzücü olaylar yaşadık. Çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı. Birincisinin acısı geçmeden ikincisi içimizi yaktı. Çok sayıda kaybımız oldu. Kaybettiğimiz canlar için Allah'tan rahmet diliyoruz. İlgili arkadaşlarımız olayı yerinde takip ediyor. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken Sabiha Gökçen'deki kaza ile yine kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da üzücü bir hadise. Bununla ilgili yorumlar yapılıyor. Savcılık soruşturma yürütüyor. Çeşitli mecralarda spekülatif haberler var. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bu üzücü hadise ile ilgili yüreğimiz yanarken ölüm haberleri yaralı haberleri konusunda hassas olmak gerekir.

Cumhurbaşkanı Başdamışmanı Gülşen Orhan çığ altından kurtarıldı. Çığa arkadaşımızın sebep olduğu gibi gazetecilik faaliyetiyle izah edilmeyecek yakıştırmaları oldu. Haksız, vicdansız bir açıklama oldu. Sonunda o gazeteci de özür dilemiş. İnsanları kaygı ve endişeye sevk ediyoruz. Bunun dili konusunda yüksek hassasiyet gösterilmeli.

"AVRUPA'DA ÇİFTE STANDART VAR"

Avrupa Parlamentosu giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir. Avrupa Parlamentosu teröristlerin gösteri alanı haline gelmemeli. AP'nin teröre destek verecek faaliyetlerden uzak durmalı. Avrupa demokrasilerini korumanın yolu, İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir, bu konuda net bir tavır sahibi olmaktır. PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması, Avrupa Parlamentosu'nun kendi değerlerinden uzaklaşması, kendi kendini feshetmesi demektir.

İlker Başbuğ katıldığı bir canlı yayında "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" önerisinde bulunmuştu.

BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI



Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak. Bu mesele sıradan bir mesele değil. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp suç duyusunda bulunacak. Bu siyaseti aşağılayan açıklamalarını daha önce de görmüştük. Bu Genelkurmay Başkanlığı makamına da saygısızlıktır. Kendisiyle dava açılmasına ilişkin süreç için de FETÖ'yü sevindirir diyor. FETÖ ile mücadele altında eski vesayet biçimlerini güçlendirmek gibi bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. FETÖ'yü sevindirecek asıl yaklaşım budur, Meclis'i hedef almaktır. Yüce Meclis'i haksız yere itham ederken bu saldırgan ifadeleri kullanmaktır. Bu zihniyetin temsilcileri, her türlü faaliyeti TSK'ya karşı yapılıyor gibi göstermektedir. Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar. Suç duyurusu AK Parti'nin iradesi olarak ortaya çıkacak."