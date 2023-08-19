Ömer Çelik’ten BM’ye yol tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirmek istediği Pile-Yiğitler Projesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışıldı.
Projenin hayata geçirileceği yerde gerginlik yaşandı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kimsenin toprağında, malında gözümüz yok" dedi.
KKTC’de yaşanan gerilimle ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, yolun insani bir amaç taşıdığına dikkat çekti.
“Buna karşılık Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur.” diyen Ömer Çelik, “Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.” ifadelerini kullandı.
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