Ömer Çelik'ten Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenliyor.



Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ceren Özdemir'in ailesini telefonla arayarak taziyelerini ilettiğini söyledi.



AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gerekli soruşturma başlatıldı, hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Alman devlet televizyonu ARD'nin yayınıyla ilgili de konuşan Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz" dedi.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları:



"Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz."

"Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman Türkiye'nin kendi güvenliği için aldığı tedbirlerin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için alınmış bir tedbir olduğunun herkes farkında."

"NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır."



"(Kıdem tazminatı) Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri, zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç."