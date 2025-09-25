Ömer Çelik'ten CHP lideri Özgür Özel'e tepki: Muhalefetin milli duruşu olmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Muhalefeti eleştiren Ömer Çelik, "Sayın Özel'in dünkü konuşmasını görünce, Sayın Özel kendi partisi adına konuşanları bile takip etmiyor. Sayın Özel, sizin partiniz adına konuşanlar sizin bahsettiğiniz çerçevede konuşmuyor." dedi.

Çelik, "Muhalefetin milli duruşu olmalı." dedi.

"NETANYAHU MUTLAKA CEZALANDIRILMALI"

Çelik, dünyanın en önemli gündeminin Gazze olduğunu söyledi.

Katliamların devam ettiğini söyleyen Çelik, "İnsanlık değerleri için bu alçaklığın cezalandırılmasından başka yol yoktur." dedi.

"Netanyahu mutlaka cezalandırılmalıdır." ifadesini kullanan Ömer Çelik, Filistin devletinin tanınmasının, İsrail saldırılarına verilecek en güçlü cevaplardan bir tanesi olduğunu söyledi.