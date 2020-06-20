Ömer Çelik'ten CHP'ye Libya yanıtı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya ziyaretiyle ilgili CHP'den gelen eleştiriler yanıt verdi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çelik, "Türkiye’nin kapsamlı bir heyetle Libya’ya gitmesini, heyette Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Berat Albayrak’ın da olmasını, meseleye 'Ankara’nın gözüyle' bakan herkes anlar. “Başka başkentlerin gözlüğüyle” bakanlar ise anlamazlar" dedi.

Çelik, "Başka başkentlerin gözlüğüyle bakıyorlar. O yüzden CHP yetkilisi çıkıp 'Hafter makul ve seküler birisi, Serrac ise cihatçı' diyor. Meşru hükümetin başı ve Türkiye’nin dostu Serrac’ı düşman, darbeci Hafter’i dost ilan ediyorlar. Bu argümanın hangi başkentin tezi olduğu çok açık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP sözcüsü, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un sözlerini esas alarak hükümetimize sorular soruyor. CHP, Bolton’ın, kendisini görevden alan Trump’tan intikam almak için yazdıklarını, hükümetimize soru olarak yöneltiyor.



CHP yöneticilerinin sürekli başka başkentlerin tezlerine yaslanarak kendi hükümetlerine karşı tutum almaları bir parti politikası haline geldi. Ekonomi ve dış politika konusunda kendilerine has bir soruları yok, başka gözlüklerle sorulmuş soruları “tercüme” etmekle meşguller.



Libya’ya giden Türk heyetinin kapsamı meseleye Ankara’nın gözüyle bakanlar ve Libyalı kardeşlerimiz için son derece anlamlı. Hafter’e destek veren başkentler ve CHP yöneticileri için ise anlaşılması güç bir durum. Mesele budur.



Türkiye’nin kapsamlı bir heyetle Libya’ya gitmesi, sömürgecilere karşı Libyalı kardeşlerimizden yana kardeşçe bir tutumdur. Hazine ve Maliye Bakanımız Sn Berat Albayrak’ın o heyette olması Libyalı kardeşlerimizi memnun etmiş, CHP’yi rahatsız etmiştir.



Ekonomi ve dış politika başta olmak üzere tüm alanlarda meselelere 'Ankara’nın gözüyle' bakan siyasetlerimizi pekiştireceğiz. “Başka başkentlerin gözüyle bakarak” ülkemize istikamet çizmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."