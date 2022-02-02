Ömer Çelik'ten CHP'ye Sedef Kabaş tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.



Buluşma sonrası açıklamalarda bulunmak üzere parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Türkiye'nin terörle mücadelesi devam etmektedir. Çeşitli terör baskılarıyla yoluyla vatandaşlarımızın üzerinde kurulan hegemonya yıkılmıştır. Hava kuvvetlerimiz 'Kış Kartalı' hareketıyla terör örgütlerinin çeşitli yapılarını darmadağın etti. Bugün de Eren Kış-18 operasyonları başlatıldı.

Kardeş devletlerin topraklarına bir müdahale değildir. Tamamen hem ülkemizi tehdit eden hem de onların topraklarında asla bulunmaması gereken terör örgütlerine yönelik bir harekettir.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Cumhurbaşkanımız yarın Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirecek. Hem Türkiye Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı hem de Rusya -Ukrayna ilişkileri kapsamında ziyaret büyük önem taşıyor. Türkiye krizin aşılmasında istisnai bir role sahip.

Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Rusya'yla yakın ilişkileri olması hem de Putin ile yıllardır yakın ilişkilerinin olması açısından yarınki ziyaret çok önemli olacaktır. Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyareti bu gerilimin yumuşaması adına önemli bir adımdır.

ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER

Ermenistan'da normalleşme adımlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Artık Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Türkiye bir barış devleti olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye barış misyonunu korumaktan hiç vazgeçmedi. Diasporanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerini zehirleyen, Batı demokrasilerini zehirlemeye çalışan çabası Türkiye tarafından güçlü bir mücadeleyle karşılık gördü.

CHP'NİN SEDEŞ KABAŞ'A ZİYARETİ

Cumhurbaşkanımıza yapılan asla kabul edilmeyecek hakaretler için CHP deseydi ki, "Evet biz muhalifiz ama kimse kimseye hakaret etmemelidir" işte bunu deseydi kendilerini ayrıştıracaklardı. Fakat muhalefeti siyasi argümanlarla yapmak arasında büyük açık var. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret söylemini beslemek nefret siyasetidir. CHP hakaret söylemine karşı tavır geliştirmedi.

Hemen her meselede, tutarsızlığın giderek büyüdüğünü görüyoruz. Tezkere meselesinde gördük. CHP tezkereye karşı çıktı. Muhalefetin diğer unsurları başka açıklamalarda bulundu. Kendi içerisinde tutarlılık oluşturamamış, sadece o muhalefet ittifakı içerisinde çekişmede bulunuyorlar."