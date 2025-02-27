Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Özgür Özel TSK'nın komuta heyetini saygısızca hedef aldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın dün yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren sözlerine tepki gösteren CHP ’li kurmaylara yanıt verdi. CHP lideri Özgür Özel’in TSK’dan ihraç edilen beş tegmen üzerinden kuvvet komutanlarına yönelik sözlerini anımsatan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkomutan sıfatıyla bu sözlere izin verilmeyeceğini en net şekilde ifade ettiğini anlattı.

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir.” diyen Çelik, “Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki ‘siyasi okur-yazarlık’ probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.



Çelik şöyle devam etti:



“CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.”