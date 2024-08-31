Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: Protokolde ağırlanması kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.
“Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir.” diyen Özel, “Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
"ASLA KABUL EDİLEMEZ"
İzmir’de verdiği sokak röportajında, cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nun tahliyesinin ardından CHP lideri Özgür Özel’le birlikte İzmir’deki İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılmasına tepki gösteren Çelik, şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.”
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