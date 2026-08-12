Ömer Çelik'ten DEM Partili Hatimoğlulları'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , DEM Partili Tülay Hatimoğulları'na sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

“Partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.” diye açıklama yapan Çelik, “Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti Eş Genel Başkanı’nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir.” ifadelerini kullandı.

“KINIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine üyelerinin, AK Partili yetkililerinin ve milletin İsrail’in Filistin’i işgaline en güçlü şekilde karşı çıktığına işaret eden AK Parti Sözcüsü, “Bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye ’dir. Sayın Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz.” dedi.

Çelik, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ve dünyada “insanlık ittifakı”nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.”