Ömer Çelik’ten Ertuğrul Özkök'e sert tepki: Zihinsel ve ahlaki bir sefalettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ı Franco diktatörlüğü ile bağdaştıran gazeteci Ertuğrul Özkök’e tepki gösterdi.

"AKIL VE İZAN YOKSUNLUĞU”

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca milletin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye 'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

“BU ÇÜRÜMÜŞ BEYANLAR YOK HÜKMÜNDEDİR”

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken 'AK Parti diye bir parti yok' anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir programda, sarf ettiği sözlerin ardından “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Özkök, programda İspanya’daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama sonrası Özkök hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.