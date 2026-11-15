Ömer Çelik'ten Filistin Devleti'nin ilanının 38. yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi 'insanlık ittifakı'nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde haklı olan Filistin halkının onurlu direnişini selamlıyoruz. İşgale ve zulme karşı, Filistin davasını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğiz."