Ömer Çelik'ten Filistin mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü"nde Filistin halkının yanında olduklarını bir kere daha ifade ettiklerini vurguladı.

Çelik mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Filistin halkıyla dayanışma, insanlığın yüce değerlerine bağlılık demektir. Filistin halkına soykırım uygulayanlar, tüm insanlığın düşmanıdır. Filistin halkından yana olmak, insanlıktan yana olmaktır."