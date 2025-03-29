Ömer Çelik'ten Harvard Üniversitesi'ne tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Harvard Üniversitesi'nin, İsrail ve Filistin konularındaki programları nedeniyle eleştirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısını görevden almasına tepki gösterdi.

Çelik, merkezin yöneticisi Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevlerinden antisemitizm suçlamasıyla alındığına da dikkat çekti.

"ÜNİVERSİTELER SİYONİST SALDIRGANLIĞIN HEDEFİNDE"

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.

"NETANYAHU'NUN SOYKIRIM SUÇLARININ ELEŞTİRİLMESİ ANTİ-SEMİTİZM OLARAK YAFTALANIYOR"

Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini 'köleleştirme' çabasından başka bir şey değildir.

"ÜNİVERSİTELERİN SİYONİZME TESLİM OLMASI, MEDENİYETİN TÜM KAZANIMLARINI YOK EDECEKTİR"

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada 'akademik düşünceyi siyonistleştirmek' isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."