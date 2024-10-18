Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki

Son dakika haberi! Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail ordusunun Refah'ta düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldü.



İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş bir fotoğrafını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabında paylaştı.



"Tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al." mesajına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi.



"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir." ifadelerini kullanan Çelik, "Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir." dedi.



"BARBARLIĞI YENECEK"

Gazze direnişinin insan onurunun doruk noktası olduğunu vurgulayan Çelik, "Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir." ifadelerini kullandı.



Çelik, ayrıca paylaşımında "Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir." dedi.



BİR YIL BOYUNCA ARANIYORDU

7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olan ve savaş boyunca Gazze'de gizlenen Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu.