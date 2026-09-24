Ömer Çelik'ten İsrail tepkisi: Hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , İsrail'in Gazze ve bölgede süren saldırıları nedeniyle hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, 'soykırım şebekesi'nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının insanlık ittifakı adına yükselen birere vicdan bildirisi olduğunu belirten Çelik, "Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır." değerlendirmesini yaptı.

BM GENEL KURULU'NDA GAZZE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki durumu ele aldı .

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. BM'nin görevini icra edemez hale getirildiğine vurgu yapan Erdoğan, "BM'ye güveni artıracak yol belli. Gazze'de çocuklar güvende olacak" ifadelerini kullandı.