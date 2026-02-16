Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki. "Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tescili kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması 'mekansal soykırım'dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir". ifadesini kullandı.

Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerektiğini söyleyen Ömer Çelik, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür." dedi.

İSRAİL'İN, İŞGALİ KALICILAŞTIRMA ADIMINA BÖLGEDEN TEPKİ YÜKSELDİ

İsrail'in, Batı Şeria'daki işgalini kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kararı bölge ülkelerinin tepkisini çekti. Hükümet, bölgedeki özel mülkiyet olduğu kanıtlanamayan arazilerin tapularını kamuya geçirmeyi hedefliyor.

Karara göre Batı Şeria'nın 1967'deki işgalinden sonra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tapu kayıt süreci" ilk kez resmen başlatılacak. İsrail'e karşı art arda tepkiler yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın kınama açıklaması nda da "Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür." denildi.

Mısır, Katar, Ürdün ile Filistin'den gelen açıklamalarda da İsrail'in Batı Şeria'da egemenlik hakkının bulunmadığının altı çizildi.