Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: "Bu plan soykırım eylemlerinin devamı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planının, soykırım eylemlerinin devamı olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti'ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin devletinin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır." dedi.

Çelik, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçmesi için mücadele etmeye edeceklerini vurguladı.

PROJE NEYİ AMAÇLIYOR?

Batı Şeria'da Filistin halkına karşı, yıllardır yayılmacı bir politika izleyen İsrail, bu kapsamda yeni bir planı hayata geçirmeye çalışıyor.

Onaylanan projeyle birlikte, sınırları Filistin devletine ait olan bölgenin Batı Kudüs'e bağlanması isteniyor.

İsrail'in bu projesi, İsrail hükümeti bu sayede bir süredir gündemde olan iki devletli çözüm fikrini tamamen ortadan kaldırma niyetinde.

Projeyle 5 binden fazla Filistinli topraklarını terk etmek zorunda bırakılacak.