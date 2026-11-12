Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki. "Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , İsrail 'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“-Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail’deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.

-Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir.

-Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız.”