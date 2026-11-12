Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki. "Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez"
12.11.2026 09:31
Son Güncelleme: 12.11.2026 09:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İsrail'in Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, katliamları örtbas edemez." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“-Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail’deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.
-Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir.
-Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız.”