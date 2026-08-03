Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki. "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine tepki gösterdi.

“Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu “soykırım şebekesi” son olarak, Gazze’de 30’dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı.” diyen Ömet Çelik şunları kaydetti:

"Bu saldırılar Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor.

“NETANYAHU'NIN TEK AMACI GAZZE'Yİ TAMAMEN YOK ETMEK”

Netanyahu’nun tek amacı Gazze’yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.

Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir.""