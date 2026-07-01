Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine tepki gösterdi.

"İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş." diye konuşan Çelik, ifadeleri "siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımı" olarak değerlendirdi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Netanyahu’nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, 'insan'a ve 'tüm insanlığa' düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi sözkonusu olamaz. Türkiye ’de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler."

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Türkiye'yi "insan hakları ihlalleri yaşandığını" öne sürerek hedef almıştı.