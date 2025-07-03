Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır." dedi.
İsrail'de Likud Partisi'nden bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar ilhakını talep eden bir mektup yazdı.
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin de, Batı Şeria'nın ihlakının zamanının geldiğini söylemişti.
İsrail'den gelen bu son hamlelere Ankara'dan sert tepki geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilhak açıklamalarının yeni bir saldırganlık olduğunu belirtti.
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz."
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