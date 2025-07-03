Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor

İsrail'de Likud Partisi'nden bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar ilhakını talep eden bir mektup yazdı.



İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin de, Batı Şeria'nın ihlakının zamanının geldiğini söylemişti.



İsrail'den gelen bu son hamlelere Ankara'dan sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilhak açıklamalarının yeni bir saldırganlık olduğunu belirtti.