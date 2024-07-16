Ömer Çelik'ten İsrail'in Han Yunus saldırısına tepki

İsrail, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadır bölgesinin yakınını havadan bombaladı. Saldırıda en az 13 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı.



Saldırıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"



Saldırıyı lanetleyen Çelik, "Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz." dedi.



İsrail'ın saldırılarını her platformda gündeme getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Çelik, "Netenyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır." ifadelerini kullandı.

