Ömer Çelik'ten İsrail'in Han Yunus saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in en az 13 Filistinli'nin hayatını kaybettiği hava saldırısını lanetledi. Çelik, "Netenyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır." dedi.

Ömer Çelik'ten İsrail'in Han Yunus saldırısına tepki
İsrail, Han Yunus ve Gazze'de sivilleri vurdu: En az 39 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Han Yunus ve Gazze'de sivilleri vurdu: En az 39 Filistinli hayatını kaybetti

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, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadır bölgesinin yakınını havadan bombaladı. Saldırıda en az 13 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıya ilişkin Sözcüsü , sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Saldırıyı lanetleyen Çelik, "Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz." dedi.

İsrail'ın saldırılarını her platformda gündeme getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Çelik, "Netenyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır." ifadelerini kullandı.

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