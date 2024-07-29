Ömer Çelik’ten İsrailli bakana tepki: Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın açıklamalarına yanıt geldi.



İsrailli bakana tepki gösteren Çelik, “İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur.” dedi.



Çelik, “Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır.” ifadesini kullandı.



İsrailli bakanın, Hitler’in dışişleri bakanı Ribbentrop’u örnek aldığını söyleyen Çelik, “Hitler’in dışişleri bakanı Ribbentrop, kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemekten yargılanmıştı. Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır.” ifadelerini kullandı.