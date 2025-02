Ömer Çelik'ten İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yönelik açıklamada bulundu.



Çelik, açıklamalarında şunları söyledi:



"İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır.



İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkiye’de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor. Milletimize ait her türlü değeri “Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan” çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti. Tam da bu nedenle Türkiye’de vesayetçi zihniyete karşı mücadele ve milli iradeyi savunmak Cumhurbaşkanımızla özdeşlemiştir.



İyi Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, “Allah’tan korkmadan, milleten utanmadan” nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka birşey değildir."