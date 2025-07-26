Ömer Çelik'ten KAAN paylaşımı: "Birer birer hayata geçiyor"

Ömer Çelik, Endonezya'ya 48 KAAN satışı için "Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor" değerlendirmesini yaptı.

Ömer Çelik'ten KAAN paylaşımı: "Birer birer hayata geçiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ile milli muharip uçak 'ın satışı için yapılan anlaşmanın, 'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneği olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 48 KAAN satışı için Endonezya ile imzalanan sözleşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesinin her alanda ülkeyi ilerletmeye devam ettiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Endonezya ile yapılan milli muharip uçak 'KAAN' anlaşması, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir. Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'mız ve TUSAŞ başta olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz."

KAAN için tarihi gün

KAAN için tarihi gün

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