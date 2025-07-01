Ömer Çelik'ten karikatür tepkisi: "Bunun sanatla ilgisi yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya çok sayıda milletvekili katıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, toplantıda gündemdeki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

"AK PARTİ KAMPA GİRİYOR"

İstişare toplantılarının ocak ayından bu yana sürdüğünü Ömer Çelik, AK Parti'nin 11-12-13 Temmuz'da Kızılcahamam'da kampa gireceğini söyledi.

Açıklamasında Leman Dergisi'nde yayınlanan karikatüre bir kez daha tepki gösteren Çelik, "Vatandaşlarımızın hassasiyeti, milletimizin peygamberimize dönük olan sevdasının tezahürü olarak gündeme geldi." dedi.

"BUNUN SANATLA ALAKASI YOK"

"Çok uzun zamandır Avrupa'da maalesef Kur'an-ı Kerim'e ve hazreti peygambere dönük olarak saygısızlıklara şahit oluyoruz." diyen Çelik, "Bunun sanatla, fikir özgürlüğüyle alakası yok." ifadesini kullandı.

Çelik şöyle devam etti:

"Bütün bu hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza buradan saygılarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu hassasiyet son derece değerlidir. Bütün bunlar yapılırken bir kere daha dünyaya değerler konusundaki en net mesajımızı vermiş olduk.

Fakat bazı kişişlerin polise saldırması kabul edilemez. Unutmayalım ki; tepkimizi gösterirken, muhakkak suretle hakkaniyet çizgisi içinde kalmamız lazım. Yanlışların içine düşenlere fırsat verilmemesi lazım."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta DEM Parti heyetini kabul edeceğini de söyledi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin, "O konudaki çalışmalar kendi takvimi içerisinde, doğru bir şekilde ilerliyor." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günlerde çok önemli olacaktır. Bunun bölgemiz için ilham kaynağı olacağını görüyoruz. Vatandaşlarımızın haklı olarak soruları oluyor; şunun bilinmesini isterim, hepsini saygıyla karşılıyoruz."