Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı elektrik faturalarıyla ilgili paylaşıma yanıt verdi.

'Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşvik' olduğunu belirten Çelik, "Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor" dedi.

"Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır" ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:



"Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.



Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...



Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunmuştu.



CHP Lideri, elektrik faturalarından alınan KDV tutarının yüzde 1'e indirilmesi ve 31 Aralık'ta yapılan zamların geri çekilmesini istemiş ve zamların geri alınmaması durumunda elektrik faturalarını ödemeyeceğini söylemişti.