Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantının gündemine ilişkin açıklama yapmak üzere Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"(Cumhurbaşkanı Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi) Cumhurbaşkanımız pozitif katkı sağlayacak şekilde çeşitli kesimlerle buluşuyor. Sayın Karamollaoğlu ile buluşması saatlerce süren iyi bir buluşmaydı. Bu istişareler her zaman başarılıdır. Kuşkusuz herkes bir anda görüşünü değişecek diye bir şey yok. Sayın Karamollaoğlu katıldığı, katılmadığı yerleri belirtti. Cumhurbaşkanımız partimizin pozisyonunu net bir şekilde paylaşan bir lider.

(Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi) Yunanistan saldırgan bir devlet politikası izliyor. Bu provokasyonlar gerçek bir siyasete dayanmıyor. İç siyasetin sıkıntılarını manipüle etmek için yapılıyor. Silahsız olması gereken adalar silahlandırılıyor. Her zaman masadan kaçan Yunanistan oluyor. Miçotakis'in tek bir mesaisi var. Çeşitli liderlerle buluşup sadece Türkiye'yi şikayet ediyor. Yegane meselesi Türkiye ile ilgili yalan söylemek. Türkiye ile Yunanistan arasında ılımlı, masaya oturan bir yaklaşımı sabote ediyor. Meselelerimiz masada çözülebilir. Türkiye bir diplomasi devletidir. Yunanistan masayı başka devletleri yanına çekmek için manipülasyon aracı olarak kullanıyor. Yunanistan'ın fiili görüntüsü göçmen botlarını şişleyip onları ölüme terk eden bir ülke. Bu konuda da yalan söylüyor.

(BAE ile normalleşme) Çeşitli devletlerle çeşitli zamanlarda problem yaşayabiliriz ama önemli olan bu problemlerin labirentlerinde kaybolmamak. Körfezdeki pek çok ülke ile sorunların aşılabilmesi için samimi bir yaklaşımımız var. Meselelerimizin çözülmesi için yoğun diyalog sevindirici. Her ülke bundan kazanç sağlar. BAE ile de görüşmeler güçlü bir şekilde yapılmaya devam edecek.

(Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı) Helalleşme denildiği zaman saygı duymak gerekir. Fakat problem bunun altını nasıl dolduracaksınız? Son olarak bir milletvekilinin şehit ailesine küfür etmesi karşısında suskun kaldılar. Neredeyse şehit ailesini suçladılar. Yassıada'da şehit edilenlerin aileleriyle nasıl helalleşilecek? Türkiye'ye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşilecek? 28 Şubat döneminde ve başka dönemde, pek çok genç kızın hayatını karartmalarıyla nasıl helalleşecekler? Suriye'deki YPG-PYD bize saldırmaz dediklerinde sınırda görev yapan askerlerle nasıl helalleşecekler? Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler. Rahmetli Menderes'in aziz hatırasını yüreğinde yaşatan Türkiye vatandaşlarıyla nasıl helalleşecekler? Suriye'deki rejimi nasıl tuttuklarını görüyorsunuz, bu rejmin katlettiği insanlarla nasıl helalleşecekler. Helalleşme kültürümüzün en önemli kavramlarından biridir. Keşke gerçek bir şekilde bunu yapsa ve birtakım açıları unutturmak için yeni bir imkan çıksa diye umut ederiz. Ama bu çeşitli dönemlerde söylense de gerçekleşmiyor. Bunların altının doldurulması önemlidir.

(AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın yeni görevi) 2023 seçimlerine giderken, 2023 seçimleri çerçevesinde yeni görevler üstlenecek. Kendi iradesiyle gerçekleşmiştir. Değerlendirmelerimizde, İsmet Yılmaz Bey’in ismi öne çıktı. Asıl takdir makamı gruptur. Kararı milletvekillerimiz verecektir.

(Samuray kılıçlı cinayet) Hepimizi en çok yaralayan şey bir caninin elinde kılıçla 'savunmasız olduğu için onu öldürdüm' demesi. Bu zihniyetin sokaklarda bu şekilde dolaşması teyakkuzda olmamızı gerektiriyor. Bunların önlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu sadece yasal tedbirlerle önlenemeyecek bir şey. Son derece geniş bir alanda bununla mücadele edilmesi lazım. Büyük bir seferberlik içerisinde olmamız lazım."