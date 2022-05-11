AK Parti Sözcüsü Çelik, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Emperyalistlerin maşası" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazeteciler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çelik'in gündeminde siyasetteki sığınmacı tartışması vardı. Sığınmacılar için "Eve dönecekler burada ebediyen kalmayacaklar" diyen Çelik, şunları söyledi:"Şu tarihte göndereceğiz diyenler temelsiz konuşuyor. O tarihlerde Suriye'de durum ne olacak? Cumhurbaşkanımız bunu öngörmüştü. Sınırımızdan bir 30 kilometre içerisinde güvenli bölge oluşturulsaydı, o bölgede kalacaklardı. O zaman Obama yönetimi bunu yapmaya yanaşmadı. Türkiye'nin bu konuda bir politikası vardır.Biz göndeririz diyenler geçmişte yaşananları hatırlamalı. Engizizasyondan kaçanlar Yahudileri aldık, bununla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız net bir ifade kullandı, bir gün onurlu bir şekilde dönecekler... Biz bunları katillere teslim edemeyiz dedi. Sadece göndereceğiz diyorlar, karşı tarafta bir katliam makinesi var. "ESAD YÖNETİMİYLE EMPATİ KURUYOR"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan çok Esad yönetimiyle empati kuruyor. Siyasi partiler arasındaki mücadele rekabet siyaseti olmalı. Kılıçdaroğlu'nun husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. Ortadoğu'da emperyalistlerin maşasısın diyor. Bu ifadeyi kendisine iade ediyorum. Maşa aranıyorsa bakması gereken yer, Esad ile empati kurandır."ÖLÜMLERİN İKİ NEDENİ VAR"Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak diyor ki; Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumlu. Böyle bir yalan olabilir mi? O çocuların Akdeniz'de ölmesinin iki sebebi var. Biri Esad yönetimi, diğeri botları şişleyen Yunanistan.Son konuşması cumhurbaşkanımıza, hükümetimize karşı nir nefret konuşmasıdır. Buna karşı en güçlü şekilde karşı duracağız."