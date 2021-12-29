Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun telefon dinleme iddiasına yanıt

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Çelik'in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

"Bana iletilen bir konu da Ermenistan ile olan normalleşme süreci. Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bu normalleşme sürecine olumlu bakmasıdır. Türkiye, Azerbaycan sürece olumlu baktığı için adım atıyor. İlk adım İstanbul-Erivan uçuşları olabilir.

AKDENİZ'DE MÜLTECİ KRİZİ

Akdeniz Avrupa demokrasilerinin mağduru olmaya devam ediyor. O büyük lafların küçücük göçmen botlarında Akdeniz sularına gömüldüğünü görüyoruz. Göçmenleri ölümü terk etmeye teşebbüs ediyorlar. Üstelik AB adına orada görev yapan Frontex de bunun parçası oluyor.

Yunanistan bazı ülkeler tarafından kullanılıyor. Bu insalıkdışı muameleleri Cumhurbaşkanımız gerekli liderlere iletti. Tabi Yunanistan'ın bu zayıf insanlara karşı tavrı göç rotasını da değiştirdi. İnsanlar daha çok şartlarda kaldı.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir taarruz gerçekleştireceğine dair dünya basınında haberler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu ele aldığı görüşmeleri oldu. Arabuluculuk dahil her türlü yardımın Türkiye tarafından ortaya koyulabileceğini ifade etti.

TURKOVAC AŞILAMALARI BAŞLAYACAK

Geçen hafta yerli aşımız açıklandı, Turkovac acil kullanım onayı aldı. Şehir hastanelerimizden başlayarak Turkovac aşılamaları başlayacak. Türkiye'nin tam kapasite ile ve dünyadaki negatif örneklerden olumlu yönden ayrışarak bu dönemi yönetebilmesi önemlidir. Sağlık çalışanlarımız büyük bir mücadele ortaya koydular. Vatandaşlarımızın onlardan duyduğu memnuniyet çok üst düzeydedir.

KILIÇDAROĞLU'NUN "TELEFONLARIMI DİNLENİYOR" İDDİASI

Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ailesinin telefonunun dinlendiğini ilk olarak 2018'de söylemişti. Ne ortaya bir belge koyuyor, ne savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bu tipik bir fitne siyaseti oluyor. Çıkacak neye göre söylediğini açıklayacak. Bütün bu söylediklerinin hiçbir temeli yok. Bir partinin genel başkanının daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor.

