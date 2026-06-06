Ömer Çelik'ten "Kürt kadın" fıkrasına tepki
06.06.2026 09:40
Son Güncelleme: 06.06.2026 09:41
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir doktor ile Kürt kadını konu alan fıkraya tepki gösterip "'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada toplumun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü kimliği veya cinsiyetinin aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamayacağını belirtti.
İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımların nefret söylemi doğuracağını vurgulayan Çelik, “'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." ifadesini kullandı.
“ASLA MAZUR GÖSTERİLEMEZ”
Çelik, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez." dedi.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada Kürt bir kadın ile doktor arasından geçtiği iddia edilen konuşmayı konu alan "fıkra" tepkilere neden olmuştu.