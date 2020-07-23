Ömer Çelik'ten Macron'a tepki: Yine yanlış yerde duruyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, Macron'un Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Fransa'nın Libya'daki duruşunu hatırlatan Çelik, Macron için "Yine yanlış yerde duruyor" dedi.

ntv.com.tr 23.07.2020 - 16:11 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 16:15

Ömer Çelik'ten Macron'a tepki: Yine yanlış yerde duruyor

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Macron'dan yaptırım baskısı

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor" dedi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.

Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.

Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir.

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