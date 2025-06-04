Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" konusunda, "Terör örgütünün Suriye, İran ve bütün şubeleriyle kendini feshetmesi ve silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleşmelidir. Bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla doğrulanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mekanizmaları hazır. Dolayısıyla biz aylar içerisinde somut bir düzenleme görmek istiyoruz." dedi.

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

Binlerce kişiye tahliye yolu açan infaz düzenlemesiyle sürecin devam ettiğini belirten Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hayata geçecek. Bayram öncesinde yasanın çıkarılması üzerineydi konu. Düzenlemeyle ilgili sürecin hızlı şekilde hayata geçmesini umuyoruz." diye konuştu.



Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemde bayrama giriyoruz. Gazze'deki soykırımın maalesef her geçen gün daha çok çocuk ve kadın ölümüne yol açacak şekilde devam etmektedir. Bu katliam şebekesinin başındaki Netanyahu çapraz sorguya alındı, yolsuzluktan. Netanyahu bu sorguda yaklaşık olarak 1788 kere "bilmiyorum, hatırlamıyorum" diyor. Maalesef dünyada bunu izliyor. Bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak.

Bu soykırımın altında bayram kutlamak çok anlamlı değil. Ama yeryüzünde bayramla ilgili bir tebrik gönderilecekse şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin bayramı ve Gazze'nin asil kadınlarının ve bütün halkının bayramı mübarek olsun diyoruz.

"SDG İLE TEMAS VAR" İDDİASI

PKK uzantısı, Suriye Demokratik Güçleri'nin sözde komutanı Mazlum Kobani, Türkiye ile temas halinde olduklarını iddia etmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik o iddiayı yalanladı. Çelik, "Türkiye ile SDG arasında herhangi bir görüşme olmamıştır" ifadelerini kullandı.

CHP İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK MI?



"Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Ancak kendileri bir açıklama yapmışlar "Hiçbir parti ile bayramlaşmayacağız" diye. Dolayısıyla bizim de bayramlaşmamız olmayacak."

"Sürecin adı PKK'nın kendini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Bu sadece bir söylem olarak kalmamalıdır. PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi silah bırakması gerekmektedir. Avrupa'da ve başka ülkelerdeki illegal yapılanmalar vasıtasıyla terörün finansmanı bu yapılar üzerinden işlemektedir. Terör örgütünün Suriye İran ve bütün şubeleriyle kendini feshetmesi ve silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleşmelidir. Bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla doğrulanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mekanizmaları hazır. Dolayısıyla biz aylar içerisinde somut bir düzenleme görmek istiyoruz."

İSTANBUL'DA LİDERLER ZİRVESİ OLACAK MI?



"Üç liderinde söylediği 'eğer bir masa kurulacaksa İstanbul'da kurulsun.' Hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşen yegane lider cumhurbaşkanımız. O aşamaya gelindiğinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde sayın Trump, sayın Putin ve sayın Zelenski'nin İstanbul'da buluşma ihtimalleri var. Ama halledilmesi gereken konular var bundan önce. İstanbul'daki toplantıdan bir gün önce çok ağır bir saldırı oldu. Ona rağmen İstanbul'daki masa ortadan kalkmadı."

YENİ ANAYASA SÜRECİ

"Yeni anayasa konusunda bizim partimizin iyi bir tecrübesi var. Birçok anayasa taslağımızda var. Gelecek nesillere bir borçtur bu. Bunu söyleyince konuyu bambaşka yerlere çekiyorlar. Her ne olursa olsun bizim ilkemiz tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak ilkesidir. Bu çerçeve dışında bir arayışımız söz konusu değildir. Komisyon akademisyenlerle, sivil toplum örgütleriyle görüşecek. sivil bir anayasanın olması vatandaşın iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasanın ortaya çıkmış olması demektir. İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız.