Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Batı Şeria tepkisi: "Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , İsrail yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi.

“Netanyahu şebekesinin Batı Şeria’yı ‘Gazzeleştirme’ye dönük soykırım politikası devam ediyor.” diyen Çelik “İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. ‘Yerleşim’ ve ‘yerleşimci’ kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir.” şeklinde konuştu.

İsrail’in Batı Şeria’da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu belirten Ömer Çelik “İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.” dedi.

Çelik şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde “İsrail’in sınırları neresidir?” diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail’in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria’yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına ‘yerleşim’ ve ‘yerleşimci’ denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.”

İSRAİL'E TEPKİLER SÜRÜYOR

İsrail; işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yaklaşık bin 234 konutluk yasa dışı yerleşim projesi için ihaleye çıkma kararı almıştı. Karara karşı uluslararası tepkiler artarak sürüyor.

Batı Şeria'da "E1" adı verilen bölgede bin 234 konutun inşa projesi, tepkiler nedeniyle yaklaşık 30 yıldır erteleniyordu.

Söz konusu yasa dışı proje, Batı Şeria'nın Doğu Kudüs'le bağlantısını keseceği gerekçesiyle gelecekte bir Filistin devletinin kurulmasını fiilen engelliyor.

7 BATI ÜLKESİ BATI ŞERİA'DAKİ YASA DIŞI YERLEŞİM PROJESİNİ KINADI

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada liderleri ortak bir bildiride; E1 yerleşim projesi için ihale açma kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı, İsrail'i "planları derhal geri çekmeye" çağırdı.

MISIR, ÜRDÜN, KUVEYT VE FİLİSTİN DE YASA DIŞI E1 PROJESİNİ KINADI

Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Filistin de ayrı ayrı açıklamalar yaparak İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletme adımını kınadı. Bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunun altı çizildi.