Ömer Çelik'ten Nevruz Bayramı mesajı
21.03.2026 14:39
Anadolu Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nevruz Bayramı'nı kutladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Dünyanın en zor zamanlarından birinden geçiyoruz. Zor zamanlar, büyük umutların köprüsüyle geçilir. Umudun adı olan nevruzdayız bugün.
Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun."
