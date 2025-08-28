Ömer Çelik'ten Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.



Sözlerine "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez." diye başlayan Çelik, "Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu 'siyasi meşruiyet' alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır." dedi.

"ASLA MÜSADE ETMEYİZ"



Çelik şöyle devam etti:



"Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir.



Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."

