Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: Meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi genel Baikanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in, sözlerine tepki geldi.
Çelik paylaşımında, "Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir.
Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel’in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, “sandık” en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel’in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır.
Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir.
Türkiye’de demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel’in CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir." ifadelerini kullandı.
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