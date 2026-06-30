Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Özgür Özel'in AK Gençliği hedef alan sözlerine yandıt verdi.



Çelik, AK Gençliğin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğini belirtti.

AK Gençliğin bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşıdığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK Gençlik, Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten 'siyaset öğrenmesi' daha sağlıklı bir yaklaşım olur."