Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.



"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır." ifadelerini kullanan Çelik, "Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil." dedi.



Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesinin vahim bir durum olduğunu dile getiren Çelik, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır." ifadelerini kullandı.

"NİTELİKSİZ SİYASET" BENZETMESİ



Özel'in siyaset karşıtlığı ile suçlayan Çelik, "Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen 'niteliksiz siyaset'in markası oldu." açıklamasında bulundu.

