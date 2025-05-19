Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'in "küresel lider değil, yerel diktatörsün" sözüne tepki gösterdi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Cumhurbaşkanı 'a yönelik "Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün." dediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananların Avrupa faşistleri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

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