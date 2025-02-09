Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır." ifadelerini kullanan Çelik, Özel için "CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz." dedi.



Çelik'in açıklamaları şöyle:



"Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Özel’in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, 'minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker' dizesini içeren şiiri Özgür Özel’in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır."



"BAŞARISIZ POLEMİKLER ÜRETMEK YERİNE..."



"Özel, Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP’nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır." ifadelerini kullanan Çelik, "CHP’nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır." diye konuştu.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bertolt Brecht'in şiiri bu, Allah’ın cahili. Ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir." demişti.

