Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Konuşmalarının doğurduğu sonucu yönetemedi

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Rümeysa Öztürk’ün ABD’de gözaltına alınmasını yakından takip ediyoruz. Uluslararası medyada ciddi bir manüpilasyon var. Anti-semitizme de karşıyız, İslam düşmanlığına da karşıyız. Soykırım siyasetine karşı olmanın insanlık değerlerini savunmakla eş anlama geldiğini her zaman ifade ediyoruz.



CHP Genel Başkanı’nın konuşmaları, siyasetçi konuşması olarak adlandırılamayacak noktadadır. Saraçhane’de sürekli olarak hakaret, hedef gösterme olarak şekillenmeye başladığı andan itibaren uyarılarımızı yaptık. Şu anda açık ve net bir şekilde ifade etmek istersek; Özel’in konuşmalarının siyasetçi konuşması olarak adlandırmak mümkün değil.



“CHP GENEL BAŞKANI VESAYET ALTINDA”



Büyük bir tansiyonla Cumhurbaşkanımıza, partimize dönük saldırıların aslında kurgusunu biz çok iyi biliyoruz. CHP Genel Başkanı bir vesayet altında. Vesayet ve özgürleşememe durumu sebebiyle aslında orada demokratik protesto hakkını kullanan herkesin tutumunu istismar ederek, bütün bu gündemi kendi kurultay sürecinin bir parçası haline getirmeye çalışıyor.



Bazı CHP’liler, bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığın uzun süredir iddia ediyor. Buna karşı CHP Genel Merkezi bu meseleyi yönetememiş, suskun kalmıştır. Sayın Özel’in yapması gereken, açık ve net konuşmaktır. Bizim üzerimizden konuşmayı bırakmalılar.



“KONUŞMALARININ DOĞURDUĞU SONUÇLARI YÖNETEMEZ HALE GELDİ”



Demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımız, bir hukuk devletinde olan kanunlara uygun şekilde, demokratik haklarını kullandıkları sürece hepimiz saygı duyarız. Ama bir takım grupların bu kitlelere sızmaya başladığını ifade ettik. Öyle bir noktaya geldi ki; Sayın Özel bir siyasetçi dilinin dışına çıktığında artık kendi konuşmalarının doğurduğu sonuçları yönetemez hale geldi.



CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRILARI



Alenen medyayı ve bir takım şirketleri hedef göstererek, aslında Türkiye’de kutuplaşmanın telif haklarının kimde olduğunu gösterdiler. Bizim geçmişte bazı çeşitli zamanlarda yaptığımız boykot çağrılarıyla örnek vermeye çalışıyor. Maalesef bu boykot çağrısına karşı çıkmamızı, İsrail’e karşı yürüttüğümüz boykot çağrısıyla mukayese edenler var.



“ÖZEL SÜREKLİ İSTANBUL BAŞSAVCISI’NI HEDEF ALIYOR”



CHP köklü bir partidir. CHP biz bir sürü siyasi rekabetimiz olmasına rağmen, özellikle Baykal döneminden örnek verecek olursam, milli bir irade ortaya koymuştu. Ama bugün CHP genel başkanı, kendisini başka bir ülkenin başbakanının desteği olmadığı için terk edilmiş hissedebiliyor. CHP’ye gönül vermis olan vatandaşlarımızın takdirine sunuyoruz.



Özel sürekli olarak İstanbul Başsavcısını hedef alıyor. Yargı süreçleri tabii ki medeni bir üslupla eşleştirilebilir. Bizde de her zaman yargı süreçleriyle ilgili eleştiriler olmuştur. Ama doğrudan İstanbul Cumhuriyet Bşasavcısını hedef almak, CHP yönetimi açısından gerçekten büyük bir kabiliyetsizliğin işareti olarak gündeme gelmektedir. Siyasi muhalefet nasıl yapılır? CHP, nasıl muhalefet yapılır diye yapay zekaya sorsun. Yapay zeka daha kapsamlı argümanlar verecektir.